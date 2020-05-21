В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску

21 Май 2020 2020-05-21T12:41:39+03:00

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В США посетитель одного из ресторанов выстрелил в повара, после того как тот неоднократно попросил мужчину надеть медицинскую маску. Инцидент произошел в городе Аврора штат Колорадо.

Как рассказали в местной полиции, 27-летний Келвин Уотсон пришел поздно ночью в одно из сетевых кафе без маски. Официантка объяснила ему, что в рамках мер профилактики коронавирса, она не может обслужить посетителя без средств индивидуальной защиты. Мужчина ушел, и вскоре вернулся с маской, но не надел ее, а просто положил рядом. Тогда сотрудники кафе повторили ему свои правила.

Озлобленный Уотсон сорвался на персонал кафе, подошел к прилавку, положил на него пистолет и стал угрожать повару. Однако вскоре мужчина успокоился и покинул заведение, передает телеканал «360».

Следующей ночью Уотсон снова посетил кафе, и в этот раз его размолвка с поваром привела к драке. Посетитель сначала ударил сотрудника кафе по лицу, а после выстрелил ему в живот. Повара немедленно госпитализировали, врачам удалось его спасти.

Позже полиция арестовала стрелка. Его обвиняют в покушении на убийство, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU