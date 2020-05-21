21 Май 2020 2020-05-21T14:33:43+03:00

Призыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На совещании по вопросам образования 21 мая президент России Владимир Путин рассказал о призыве в армию в этом году. Военный призыв для поступающих в вузы в этом году отменен.

- Мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников этого года, - заявил глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780379" frameborder="0"></iframe> Путин: «Призыв на военную службу выпускников школ этого года отложат».

ИСТОЧНИК KP.RU