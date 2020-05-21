Призыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемии
Путин договорился с Минобороны о переносе сроков призыва
Призыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На совещании по вопросам образования 21 мая президент России Владимир Путин рассказал о призыве в армию в этом году. Военный призыв для поступающих в вузы в этом году отменен.
- Мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников этого года, - заявил глава государства.
Путин: «Призыв на военную службу выпускников школ этого года отложат».
ИСТОЧНИК KP.RU