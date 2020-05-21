2020-05-21T14:33:43+03:00
Общество

Призыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемии

Путин договорился с Минобороны о переносе сроков призыва
Ксения АНУФРИЕВА
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Призыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемииПризыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На совещании по вопросам образования 21 мая президент России Владимир Путин рассказал о призыве в армию в этом году. Военный призыв для поступающих в вузы в этом году отменен.

- Мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников этого года, - заявил глава государства.

Путин: «Призыв на военную службу выпускников школ этого года отложат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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