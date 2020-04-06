Призыв в армию в Москве из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв-2020

6 Апр 2020 2020-04-06T14:07:04+03:00

Рассказываем, как будет проходить призыв в армию в Москве из-за коронавируса в текущем году

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Хотя почти все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы, сами военкоматы продолжают работать и деятельность военно-призывной машины» не останавливается. Призыв в армию в Москве из-за коронавируса обязательно состоится в 2020 году, однако Министерство обороны перенесло сроки призыва и отправки новобранцев по по воинским частям.

Цель перевода военкоматов на удаленный режим работы вполне обоснована: в условиях распространения инфекции комиссариатам не следует собирать много людей в коридорах и кабинетах.

- Самое главное в настоящее время – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди новых призывников и военнослужащих, - сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он отметил, что все призывные и сборные пункты уже обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами для диагностики коронавируса, защитными масками и дезинфекторами.

Из-за пандемии глава Министерства обороны приказал отправлять новобранцев по частям не ранее 20 мая текущего года. Пауза нужна военному ведомству для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность призыва от распространения вируса. Даже те новобранцы, которые отправят в войска в рамках призыва в армию в Москве в мае или июне должны будут пройти двухнедельный карантин.

По указу президента России во время военного призыва в 2020 года на военную службу должны встать 135 тысяч новобранцев.

О некоторых особых условиях весеннего призыва в текущего года сайт kp.ru уже писал ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU