2020-05-21T14:37:47+03:00
Экономика

Аналитики спрогнозировали поведение рубля в июне

Российская валюта укрепится по отношению к доллару
Елена АКИМОВА
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Аналитики спрогнозировали поведение рубля в июнеАналитики спрогнозировали поведение рубля в июнеФото: Анастасия Осипова
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Начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин спрогнозировал, как в первый летний месяц будет вести себя российская валюта.

В мае рубль показывал неплохой рост, курс доллара впервые за долгое время опустился до 71 рубля.

Июнь обещает стать привлекательным для инвесторов, которые готовы вложиться в российские бумаги. При ценах на нефть в 35 долларов за баррель, фактором укрепления российской экономики станет приток капитала. Это позволит держать доллар на отметке в 72,5 рубля.

У главного аналитика "Промсвязьбанка" Богдана Зварича прогноз чуть боле пессимистичный. Он напоминает про внешние факторы давления – это новости о второй волне коронавируса. Опасение нового этапа пандемии негативно повлияет на экономику.

- Плюс к этому, продолжится нарастание напряжения в отношениях между США и Китаем. Все это ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики после коронакризиса, - комментирует эксперт Российской газете.

Учитывая все факторы, Зварич прогнозирует, что курс российского рубля в июне может вернуться в диапазон 73-75 рублей за доллар, а к концу месяца попытаться преодолеть верхнюю границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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