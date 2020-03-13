2020-03-13T15:18:35+03:00
Экономика

Доллар снова будет стоить 61 рубль: смелый прогноз от западных финансистов

Даже российские власти не столь пессимистичны
Евгений БЕЛЯКОВ
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Еще сильнее рубль вряд ли ослабитсяЕще сильнее рубль вряд ли ослабитсяФото: REUTERS
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Крупный международный инвестбанк Goldman Sachs выпустил обзор, посвященный ситуации в российской экономике. По мнению аналитика банка Клеменса Графа, в ближайшие полгода цена на нефть останется неизменной - в районе $30 за баррель, а курс нашей валюты – 75 рублей за доллар.

- Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне $30 за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к $60 в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля, - приводит цитату аналитика РИА Новости.

По словам Графа, это произойдет примерно через два – два с половиной года. Примечательно, что даже российские власти были далеко не столь оптимистичны. К примеру, Минфин на этот год закладывал в бюджет курс доллара в 64 рубля (это при среднегодовой цене в $57 за баррель). И пока не пересматривал этот прогноз.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что в ближайшие месяцы наша валюта будет торговаться в районе 80 рублей за доллар. Это будет связано с тем, что цена нефти еще сильнее опустится после того, как Саудовская Аравия нарастит производство на 30% (она обещала это сделать после разрыва сделки с Россией в рамках ОПЕК+).

Но еще сильнее рубль вряд ли ослабится. При низкой цене на нефть российское правительство начнет продавать доллары, находящиеся в Фонде национального благосостояния. Это сбалансирует спрос и предложение валюты на рынке.

Напомним, днем в пятницу, 13 марта, курс доллара на Московской бирже составлял 75 рублей, а евро торговался возле отметки 83,5 рубля. Это самые высокие значения с марта 2016 года. Хотя россияне помнят доллар и по 80, а евро – почти по 100.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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