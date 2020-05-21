Иммунолог объяснил, почему смертность от коронавируса в России ниже, чем на западе
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему смертность от коронавируса в России гораздо ниже, чем на западе. По его мнению, это связано с тем, что Россия успела лучше подготовиться к вспышке заболевания.
- Более того, я же видел эти протоколы итальянские, английские, американские. Они реально подсчитывали баллы пациента, и если пациент набирал много баллов, то его просто не брали на искусственную вентиляцию как бесперспективного и оставляли, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, в России по-прежнему есть резерв коек и достаточное количество реанимационных мест, аппаратов ИВЛ и кислорода. Болибок отметил, что для заболевшего человека крайне важно на раннем этапе начать кислородную терапию.
Врач объяснил, что люди могут получать кислород через носовые канюли. Идет поток кислорода, и пациент дышит воздухом, обогащенным кислородом. По словам иммунолога, эта терапия поддерживает организм пациента тонусе и не позволяет болезни перейти в более тяжелую стадию.
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.Также Попова уточнила, когда необходимо носить маски и перчатки, а в каких случаях можно обойтись без них.
ИСТОЧНИК KP.RU
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