2020-05-21T17:52:59+03:00
Общество

Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию

Медицинскую технику американские власти направили в страну в рамках поддержки в борьбе с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в РоссиюПервая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в РоссиюФото: Twitter.com
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В четверг, 21 мая, в Россию поступила первая партия американских аппаратов искусственной вентиляции легких

«Только что совершил посадку самолёт ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России. Во время кризиса США и Россия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей», — говорится в сообщении», - говорится на странице американского посольства в Twitter.

В диппредставительстве утонили, что Соединенные Штаты передают в дар 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали на сумму около 5,6 миллиона долларов.

«В прошлом США и Россия оказывали друг другу помощь во времена кризисов, и, без сомнения, мы будем продолжать это делать и в будущем. Особенно во время кризиса мы должны работать сообща», - отмечено в сообщении.

Москва стала одним из первых городов, куда Соединённые Штаты направили гуманитарный груз. Как сообщал ранее Совете национальной безопасности США, американская сторона направила в Россию более 15 тысяч аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран, причем первые 1 271 уже отправлены.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал предоставить России «значительную помощь» в борьбе с коронавирусом, в том числе некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины

ИСТОЧНИК KP.RU

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