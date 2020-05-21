Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции

21 Май 2020 2020-05-21T19:18:38+03:00

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, когда страна начнет принимать туристов и рассказал о правительственном плане восстановления туристической отрасли.

По словам главы греческого правительства, туристический сезон в стране начнётся 15 июня. В этот день начнут открываться сезонные отели, а с 1 июля возобновятся прямые рейсы из-за рубежа.

Внутренний туризм для местных жителей в Греции уже разрешен. Ранее министр туризма Харис Теохарис заявил, что 25 мая можно будет отправиться на яхтинг, назвав этот вид отдыха наиболее безопасный с гигиенической точки зрения.

Как писал сайт kp.ru, 16 мая в Греции открылись 500 организованных пляжей, впервые после двухмесячного перерыва. При этом разрешить купание в море планировалось только с 1 июня, однако в последние дни в стране стоит жара и планы решили подкорректировать.

По последним данным, за весь период пандемии в стране выявлено 2 850 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выздоровели уже 1 374 пациента, жертвами инфекции стали 166 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU