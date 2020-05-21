Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Официального подтверждения данной информации пока нет
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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением в одной из больниц Москвы из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает источник издания РИА Новости в московских медицинских кругах сообщил.
Официального подтверждения данной информации пока нет
ИСТОЧНИК KP.RU
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