Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке

21 Май 2020 2020-05-21T22:32:44+03:00

В Минкульте сообщили, что театры в России начнут возвращаться к работе к сентябрю. Фото:ballet-letom.ru

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Министерство культуры прорабатывает вариант рассадки посетителей в театрах в шахматном порядке, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей от распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова.

Кроме того изменения по количеству посетителей коснутся и музеев, где установят норму «один человек на 20 квадратных метров».

При этом по словам министра культуры, цены на билеты в театры и музеи останутся такими же, как и до пандемии коронавируса - повышать их из-за сокращения количества зрителей не будут.

«Нам не нужно даже думать о том, чтобы в сложившейся ситуации вся ответственность ложилась на будущих зрителей. Это было бы совсем несправедливо», - заверила она, отметив, что не многие могут себе позволить «какие-то огромные затраты на посещение театров или музеев», а театры, в первую очередь, существуют на государственном задании.

Ранее в Минкульте сообщили, что театры в России начнут возвращаться к работе к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU