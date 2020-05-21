Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке
Министерство культуры прорабатывает вариант рассадки посетителей в театрах в шахматном порядке, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей от распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова.
Кроме того изменения по количеству посетителей коснутся и музеев, где установят норму «один человек на 20 квадратных метров».
При этом по словам министра культуры, цены на билеты в театры и музеи останутся такими же, как и до пандемии коронавируса - повышать их из-за сокращения количества зрителей не будут.
«Нам не нужно даже думать о том, чтобы в сложившейся ситуации вся ответственность ложилась на будущих зрителей. Это было бы совсем несправедливо», - заверила она, отметив, что не многие могут себе позволить «какие-то огромные затраты на посещение театров или музеев», а театры, в первую очередь, существуют на государственном задании.
Ранее в Минкульте сообщили, что театры в России начнут возвращаться к работе к сентябрю.
ИСТОЧНИК KP.RU