22 Май 2020 2020-05-22T01:12:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 1 867 человек. За сутки в столичных больницах от covid-19 скончались 73 пациента.

По данным официального портала стопкоронавирус.рф, в России с момента выявления врачами первых инфицированных количество летальных случаев составляет 3 099 человек. Жертвами болезни за минувшие сутки стали 127 человек в разных регионах государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о введении масочно-перчаточного режима не только в общественном транспорте, но и на вокзалах Москвы. Такое правило будет действовать начиная с 25 мая 2020 года.

В столице совсем недавно началось бесплатное тестирование граждан на наличие антител к коронавируса. По словам главы Москвы, из 70 тысяч приглашенных сдать анализы пришли только около 10 тысяч человек. однако даже это количество достаточно большое. К слову, на сдачу теста детей приглашать не будут детей, только взрослых и подростков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU