Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 1 867 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 1 867 человек. За сутки в столичных больницах от covid-19 скончались 73 пациента.
По данным официального портала стопкоронавирус.рф, в России с момента выявления врачами первых инфицированных количество летальных случаев составляет 3 099 человек. Жертвами болезни за минувшие сутки стали 127 человек в разных регионах государства.
Ранее сайт kp.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о введении масочно-перчаточного режима не только в общественном транспорте, но и на вокзалах Москвы. Такое правило будет действовать начиная с 25 мая 2020 года.
В столице совсем недавно началось бесплатное тестирование граждан на наличие антител к коронавируса. По словам главы Москвы, из 70 тысяч приглашенных сдать анализы пришли только около 10 тысяч человек. однако даже это количество достаточно большое. К слову, на сдачу теста детей приглашать не будут детей, только взрослых и подростков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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