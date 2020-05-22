2020-05-22T02:30:23+03:00
Общество

Путин назначил 29 июня датой начала сдачи ЕГЭ в 2020 году

Сдавать экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы
Юлия КЕКОВА
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Названа дата сдачи ЕГЭ в 2020 годуНазвана дата сдачи ЕГЭ в 2020 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент России Владимир Путин назначил дату проведения Единого Государственного экзамена в 2020 году. Он стартует 29 июня.

Глава госудасртва отметил, что ЕГЭ нужно будет сдавать только тем выпускникам школ, кто намерен поступать в вузы. К слову, для тех, кто не справится с выполнением заданий, сможет отправиться на пересдачу только уже в июле, как это было раньше, а в августе. Остальным ученикам оценки в аттестат должны выставить на основе годовых.

Аттестаты о полном среднем общем образовании поручено выдать всем 11-классникам до 15 июня.

- Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса в государстве, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, - сказал президент на совещании.

Сами экзамены теперь будут проводиться в несколько ином формате. Во-первых, придется соблюдать дистанцию. Будущих абитуриентов рассадят за парты на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Кроме того, экзамен по русскому языку разделили на две части. Это позволит избежать большого скопления людей в аудитория.

Путин: Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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