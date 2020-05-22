Женщина со старым номером телефона Илона Маска жалуется, что получает для него сообщения от миллиардеров

22 Май 2020 2020-05-22T07:24:53+03:00

Ее спрашивают о работе в Tesla и о бионических конечностях

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Инженеры-разработчики по всему миру мечтают получить номер телефона Илона Маска, чтобы хотя бы попытаться предложить ему свои идеи. Студентке Линдси Такер из Калифорнии номер достался просто так, но она совершенно этому не рада. Все потому что у нее с Маском один номер на двоих. Так вышло, что бывший номер телефона основателя Tesla и SpaceX, присвоили новому абоненту, которым и стала Линдси.

Теперь девушка получает сообщения для предпринимателя от богатейших людей мира, и вынуждена перед всеми оправдываться - передать сообщения Илону Маску она не может, потому что теперь это не его номер.

Сообщения приходят разные. Например, был человек, который хотел дать большие дельги за создание бионической конечности Маску.

Чаще всего спрашивают о вакансиях в Tesla. Богатые покупатели автомобилей, которые делает компания Маска, пишут ему слова восхищения, говоря, что это "великолепная машина".

- Иногда я не отвечаю, если у меня тяжелый день. Так что, если вы не получили ответ, вероятно, это я, а не он. Не чувствуйте себя слишком разочарованным,- рассказала The Mirror девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745435" frameborder="0"></iframe> Илон Маск представил бронированный пикап от Tesla.Cybertruck от Tesla в Лос-Анджелесе, а компания уже получила 146 тысяч заказов на автомобиль

ИСТОЧНИК KP.RU