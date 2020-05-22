2020-05-22T07:24:53+03:00
В мире

Женщина со старым номером телефона Илона Маска жалуется, что получает для него сообщения от миллиардеров

Ее спрашивают о работе в Tesla и о бионических конечностях
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Илону Маску пишут с предложениями создать роботизированные конечностиИлону Маску пишут с предложениями создать роботизированные конечностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Инженеры-разработчики по всему миру мечтают получить номер телефона Илона Маска, чтобы хотя бы попытаться предложить ему свои идеи. Студентке Линдси Такер из Калифорнии номер достался просто так, но она совершенно этому не рада. Все потому что у нее с Маском один номер на двоих. Так вышло, что бывший номер телефона основателя Tesla и SpaceX, присвоили новому абоненту, которым и стала Линдси.

Теперь девушка получает сообщения для предпринимателя от богатейших людей мира, и вынуждена перед всеми оправдываться - передать сообщения Илону Маску она не может, потому что теперь это не его номер.

Сообщения приходят разные. Например, был человек, который хотел дать большие дельги за создание бионической конечности Маску.

Чаще всего спрашивают о вакансиях в Tesla. Богатые покупатели автомобилей, которые делает компания Маска, пишут ему слова восхищения, говоря, что это "великолепная машина".

- Иногда я не отвечаю, если у меня тяжелый день. Так что, если вы не получили ответ, вероятно, это я, а не он. Не чувствуйте себя слишком разочарованным,- рассказала The Mirror девушка.

Илон Маск представил бронированный пикап от Tesla.Cybertruck от Tesla в Лос-Анджелесе, а компания уже получила 146 тысяч заказов на автомобиль

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиян предостерегли от приема аспирина и анальгина при коронавирусе
Женщина со старым номером телефона Илона Маска жалуется, что получает для него сообщения от миллиардеров
В Сеуле следят за КНДР из-за очередного исчезновения Ким Чен Ына
Последние новости на утро 22 мая 2020: Попова назвала очередность вакцинации россиян от коронавируса
Доктор Мясников объяснил "русское чудо" во время пандемии коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: В понедельник снова заработают МФЦ
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 мая 2020 года составило 30 091 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 1 867 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 мая 2020: Горожан с антителами не будут сажать на карантин
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 мая 2020 года составило 155 219 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 40 682 человек
Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирус