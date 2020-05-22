2020-05-22T08:54:34+03:00
В мире

Постпред России при ООН заявил о вине Украины в потере Крыма

Василий Небензя напомнил о событиях в Украине, которые предшествовали референдуму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил европейцам о событиях, которые произошли на Украине перед референдумом в Крыму. Эти события и стали "отправной точкой", потому "украинцам некого винить, кроме себя".

В ходе заседания Совета безопасности представители некоторых западных стран вновь заявили о том, что не признают результаты референдума на полуострове.

- Гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германия, Франции и Польши. И эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и заставила Януковича бежать, потому что была угроза его жизни,- напомнил Небензя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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