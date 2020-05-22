В ЦИК приняли постановление, которое поможет избежать форс-мажора при подготовке к голосованию по Конституции

22 Май 2020 2020-05-22T10:05:24+03:00

В Комиссии сообщили, что голосование "состоятся в любом случае", необходимо только определиться с датой

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В ЦИК возобновили подготовку к предстоящему голосованию по Конституции. Дата пока не определена, она будет зависеть от эпидситуации в стране. Напомним, голосование перенесли из-за того, что в стране началось распространение коронавируса.

- Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае, мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий,- сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

В ЦИК заявили, что в связи улучшением эпидситуации, в течение нескольких дней наблюдается снижение числа заболевших, открывается ряд предприятий. Это значит, что необходимо уже сейчас приступать к изготовлению печатных материалов, подбору мест для голосования.

- Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования,- сообщили в пресс-службе комиссии.

Ранее СМИ появилась возможная дата проведения голосования - 24 июня, но глава Комитета Госдумы по законодательству не подтвердил информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU