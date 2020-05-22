На Украине владелец домика отдыха расстрелял семерых туристов

22 Май 2020 2020-05-22T10:27:41+03:00

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В Житомирской области мужчина застрели туристов, которые приехали отдохнуть к берегу реки. ЧП произошло недалеко от села Новоселица Попельнянского района.

Компания из девяти человек приехала из Киева. Сняли домик у речки, разговорились с владельцем этой базы, даже пригласили его выпить. К ночи большая часть компании легла спать. У реки продолжать "застолье" остались трое - двое туристов и тот самый владелец базы. Между ними возник конфликт, тогда арендодатель, который являлся профессиональным охотником, схватил ружье и застрелил приятелей. Затем зашел в домик, где спали остальные, и убил еще пятерых.

- У частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек,- сообщили в Национальной полиции.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что одному из туристов удалось убежать с места происшествия, он и вызвал полицию. Стрелка задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU