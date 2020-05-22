На Украине владелец домика отдыха расстрелял семерых туристов
В Житомирской области мужчина застрели туристов, которые приехали отдохнуть к берегу реки. ЧП произошло недалеко от села Новоселица Попельнянского района.
Компания из девяти человек приехала из Киева. Сняли домик у речки, разговорились с владельцем этой базы, даже пригласили его выпить. К ночи большая часть компании легла спать. У реки продолжать "застолье" остались трое - двое туристов и тот самый владелец базы. Между ними возник конфликт, тогда арендодатель, который являлся профессиональным охотником, схватил ружье и застрелил приятелей. Затем зашел в домик, где спали остальные, и убил еще пятерых.
- У частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек,- сообщили в Национальной полиции.
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что одному из туристов удалось убежать с места происшествия, он и вызвал полицию. Стрелка задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU