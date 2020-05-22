Эксперты объяснили, почему на онлайн-табло Шереметьево появляются международные рейсы

22 Май 2020 2020-05-22T10:18:54+03:00

Далеко не все смогут улететь за границу на этих самолетах

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На табло столичного аэропорта Шереметьево появились международные рейсы. Несмотря на то, что границы России была закрыта, а все рейсы в другие страны отменены еще в апреле этого года, 21 мая россияне увидели на онлайн-табло аэропорта самолеты, которые должны вылететь в Тегеран, Софию, Афины и Осло. Улететь из Москвы сейчас действительно можно, но далеко не всем, объяснили представители агрегатора по поиску авиабилетов Aviasales.

Специалисты в своем блоге рассказали, откуда на табло появились рейсы за рубеж, и могут ли россияне, которые не терпится уехать из страны вопреки пандемии и ограничениям, купить эти билеты. Напомним, что из-за активного распространения коронавирусной инфекции страна запретила все международные перелеты. Но эти рейсы в Шереметьево – вовсе не ошибка.

Дело в том, что все рейсы на табло – вывозные. Они организованы властями других государств для помощи своим гражданам, которые не могут вернуться на родину из России. Среди рейсов также можно найти и чартерные самолеты, но места на них также выкуплены правительствами других стран для своих сограждан.

Представители Aviasales отметили, что всем, кто не имеет гражданства иностранных государства, придется на время отложить свои планы попутешествовать за границу, ведь ни на один из рейсов их просто не пустят.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российская авиакомпания «Победа» поэтапно начнет возобновлять внутренние рейсы по стране с 1 июня этого года. Билеты для путешествия можно купить уже с 14 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU