Врач назвал условие рождения здоровых детей у зараженных коронавирусом женщин

22 Май 2020 2020-05-22T11:54:51+03:00

Беременные рожают в масках, а после - младенца не прикладывают к груди матери

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Коронавирус может передаваться от матери к ребенку - предупреждают врачи. Поэтому в роддомах и перинатальных центрах России вынуждены были приспосабливаться к новой реальности в условиях пандемии. Сократить риски заражения младенца можно несколькими способами.

- Плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка. Но коронавирус может передаться ему после родов воздушно-капельным путем, поэтому нужно действовать осторожно,- рассказала "Российской газете" заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева.

Матери рожают в медицинских масках, а акушеры и врачи надевают полный комплект - спецкостюм, маска, перчатки, защитный экран для лица. Инфицированным роженицам не прикладывают малыша к груди и не дают на кормление в дальнейшем, пока тест у женщины не будет отрицательным.

При тяжелом течении болезни роды могут пройти с осложнениями в виде кровотечения.

- Поначалу рекомендовалось прерывать беременность сроком до 12 недель у пациенток с COVID-19, но сейчас на это смотрят несколько иначе. Если речь идет о легкой форме заболевания, если беременность желанная, индуцированная, с ЭКО, то прерывать ее необязательно,- уточнила доктор.

Такие роды проходили в Бурятии, у женщины родился здоровый ребенок, несмотря на положительный тест мамы на коронавирус. Удалось избежать инфицирования малыша врачам в Йошкар-Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU