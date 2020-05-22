2020-05-22T11:54:51+03:00
Общество

Врач назвал условие рождения здоровых детей у зараженных коронавирусом женщин

Беременные рожают в масках, а после - младенца не прикладывают к груди матери
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Детей отдают матерям после отрицательного теста на коронавирусДетей отдают матерям после отрицательного теста на коронавирусФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Коронавирус может передаваться от матери к ребенку - предупреждают врачи. Поэтому в роддомах и перинатальных центрах России вынуждены были приспосабливаться к новой реальности в условиях пандемии. Сократить риски заражения младенца можно несколькими способами.

- Плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка. Но коронавирус может передаться ему после родов воздушно-капельным путем, поэтому нужно действовать осторожно,- рассказала "Российской газете" заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева.

Матери рожают в медицинских масках, а акушеры и врачи надевают полный комплект - спецкостюм, маска, перчатки, защитный экран для лица. Инфицированным роженицам не прикладывают малыша к груди и не дают на кормление в дальнейшем, пока тест у женщины не будет отрицательным.

При тяжелом течении болезни роды могут пройти с осложнениями в виде кровотечения.

- Поначалу рекомендовалось прерывать беременность сроком до 12 недель у пациенток с COVID-19, но сейчас на это смотрят несколько иначе. Если речь идет о легкой форме заболевания, если беременность желанная, индуцированная, с ЭКО, то прерывать ее необязательно,- уточнила доктор.

Такие роды проходили в Бурятии, у женщины родился здоровый ребенок, несмотря на положительный тест мамы на коронавирус. Удалось избежать инфицирования малыша врачам в Йошкар-Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты
Издателя журнала «Флирт» подозревают в организации проституции: Видео задержания
В Госдуме заявили, что повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции
Гости высокой категории: Отельеры рассказали, как живут в гостиницах борющиеся с коронавирусом медики
Пьяный поляк попытался утопить медведя в пруду зоопарка
Врач назвал условие рождения здоровых детей у зараженных коронавирусом женщин
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Названа дата Всероссийского онлайн-выпускного
Российское лекарство от коронавируса готово к финальным исследованиям
Бывший астронавт НАСА предпочла "Союз" кораблю Crew Dragon
Попова рассказала о мутациях коронавируса
В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки
Российские ученые успешно испытали вакцину от коронавируса на себе
Эксперты объяснили, почему на онлайн-табло Шереметьево появляются международные рейсы
Сечин переназначен главой "Роснефти"
Решение о проведении ЕГЭ в масках каждый регион примет самостоятельно
На Украине владелец домика отдыха расстрелял семерых туристов
Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года
В ЦИК приняли постановление, которое поможет избежать форс-мажора при подготовке к голосованию по Конституции