2020-05-22T11:36:37+03:00
В мире

Пьяный поляк попытался утопить медведя в пруду зоопарка

В итоге, ему пришлось удирать от разъяренного животного и сидеть на вершине скалы в ожидании спасателей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мужчина передумал топить медведей и ждал спасателей на вершине горыМужчина передумал топить медведей и ждал спасателей на вершине горыФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

История из польского зоопарка доказывает, что поляки непостоянные и не умеют пить.

Подвыпивший 23-летний мужчина каким-то странным образом оказался в центральном парке животных Праги. Устроить просто дебош среди дорожек, где гуляют дети, мужчине явно было мало, и он отправился искать равного себе соперника в части заповедника с медведями. На глазах у посетителей зоопарка он прыгнул в пруд к медведям и собирался "утопить животное".

Но очень быстро передумал, когда увидел, что к нему плывет медведица - плавала она, видимо, очень хорошо. Такую не утопишь. На ее стороне было и возрастное преимущество - медведице 37 лет,- сообщает Polsatnews. Это возраст, когда хищник находится на пике своей физической формы.

Мужчине пришлось также стремительно, как зашел, скрываться.Свой боевой дух он растерял, карабкаясь по скале от хищника. Мужчина, сидящий на вершине скалы зоопарка, стал звездой соцсетей, его сравнивали то с орлом, то с львенком Симба.

Пьяный поляк нарушил покой медведей в зоопарке .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты
Издателя журнала «Флирт» подозревают в организации проституции: Видео задержания
В Госдуме заявили, что повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции
Гости высокой категории: Отельеры рассказали, как живут в гостиницах борющиеся с коронавирусом медики
Пьяный поляк попытался утопить медведя в пруду зоопарка
Врач назвал условие рождения здоровых детей у зараженных коронавирусом женщин
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Названа дата Всероссийского онлайн-выпускного
Российское лекарство от коронавируса готово к финальным исследованиям
Бывший астронавт НАСА предпочла "Союз" кораблю Crew Dragon
Попова рассказала о мутациях коронавируса
В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки
Российские ученые успешно испытали вакцину от коронавируса на себе
Эксперты объяснили, почему на онлайн-табло Шереметьево появляются международные рейсы
Сечин переназначен главой "Роснефти"
Решение о проведении ЕГЭ в масках каждый регион примет самостоятельно
На Украине владелец домика отдыха расстрелял семерых туристов
Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года
В ЦИК приняли постановление, которое поможет избежать форс-мажора при подготовке к голосованию по Конституции