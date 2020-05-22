Пьяный поляк попытался утопить медведя в пруду зоопарка

22 Май 2020 2020-05-22T11:36:37+03:00

В итоге, ему пришлось удирать от разъяренного животного и сидеть на вершине скалы в ожидании спасателей

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История из польского зоопарка доказывает, что поляки непостоянные и не умеют пить.

Подвыпивший 23-летний мужчина каким-то странным образом оказался в центральном парке животных Праги. Устроить просто дебош среди дорожек, где гуляют дети, мужчине явно было мало, и он отправился искать равного себе соперника в части заповедника с медведями. На глазах у посетителей зоопарка он прыгнул в пруд к медведям и собирался "утопить животное".

Но очень быстро передумал, когда увидел, что к нему плывет медведица - плавала она, видимо, очень хорошо. Такую не утопишь. На ее стороне было и возрастное преимущество - медведице 37 лет,- сообщает Polsatnews. Это возраст, когда хищник находится на пике своей физической формы.

Мужчине пришлось также стремительно, как зашел, скрываться.Свой боевой дух он растерял, карабкаясь по скале от хищника. Мужчина, сидящий на вершине скалы зоопарка, стал звездой соцсетей, его сравнивали то с орлом, то с львенком Симба.

Пьяный поляк нарушил покой медведей в зоопарке .

ИСТОЧНИК KP.RU