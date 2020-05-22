2020-05-22T11:32:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Гости высокой категории: Отельеры рассказали, как живут в гостиницах борющиеся с коронавирусом медики

Во время пандемии в московских отелях разместили более 7,5 тысяч врачей
Ксения АНУФРИЕВА
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Гости высокой категории: Отельеры рассказали, как живут в гостиницах борющиеся с коронавирусом медикиГости высокой категории: Отельеры рассказали, как живут в гостиницах борющиеся с коронавирусом медикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во время активного распространения коронавирусной инфекции в стране, необходимости лечить множество пациентов с тяжелым заболеванием многие медицинские работники приезжают в российскую столицу для борьбы с пандемией. В настоящее время 40 столичных гостиниц и отелей разместили в своих номерах более 7,5 тысяч медицинских работников. В интервью РИА Новости отельеры рассказали, в каких условиях у них живут врачи во время пандемии.

Так, в гостинице Radisson "Славянской" живут почти 400 медицинских работников. По словам владельцев отеля, их обслуживают "как гостей высокой категории". Каждый врач живет в своем отдельном номере, его обеспечивают двухразовым питанием. Медики в гостинице пользуются изолированным входом и лифтами, а персонал, необходимый для обслуживания медиков, находится на рабочих местах, остальные работают в удаленном режиме.

В Marriott Grand, Marriott "Тверская", Hilton, Sheraton, "Национале", Radisson Blu Olympiyskiy и Holiday Inn на Лесной и Сущевском валу врачей также кормят дважды в день, используя для доставки еды в номер бесконтактный способ. Медики могут бесплатно пользоваться услугами химчистки, стирки и паркинга.

- В среднем по отелям процент заполняемости – около 80% от номерного фонда. Такой показатель обусловлен рекомендациями по безопасности сотрудников и гостей отелей и не меняется с первых дней работы гостиниц по программе размещения врачей, - отметили представители группы "Сафмар".

Говоря о том, во сколько это обходится для компании, отельеры напомнили, что город предложил для гостиниц систему грантов, которые будут выплачиваться исходя из количества размещенных в отелях врачей и срока размещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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