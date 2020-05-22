2020-05-22T11:44:30+03:00
Общество

Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

Чаще всего выпускники школ идут в сферу IT и медицину
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы наиболее востребованные факультетыНазваны наиболее востребованные факультетыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Выпускники российских школ, рассказали, какие факультеты для них наиболее интересны и приоритетны. Аналитики сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение», выяснили, что наибольшее предпочтение абитуриенты отдают информационным технологиям. Такой факультет хотят выбрать 20% опрошенных.

На втором месте по популярности у выпускников оказалось медицинское направление. Стать врачами хотят 12% респондентов.

Далее в списке предпочтений идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты, передает RT.

Гуманитарный факультет и изучение иностранных языков планируют выбрать только 6 респондентов. А вот на физический и биологический факультеты в этом году пойдут только 5% и 4% соответственно.

Меньше всего школьников решились пойти в науку. На химический и исторический факультеты планируют поступать только по 3% опрошенных, а на географический и филологический еще меньше – только по 1%.

При этом 10% опрошенных выбрали вариант другое, в котором большинство указали педагогический факультет.

Также большинство участников опроса (88%) отметили, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на их намерение учиться и выбор будущей профессии.

Добавим, что ранее Роспотребнадзор уже объявил расписание ЕГЭ. Первыми в этом году школьники будут сдавать географию, литературу и информатику, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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