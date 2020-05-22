Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты
Выпускники российских школ, рассказали, какие факультеты для них наиболее интересны и приоритетны. Аналитики сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение», выяснили, что наибольшее предпочтение абитуриенты отдают информационным технологиям. Такой факультет хотят выбрать 20% опрошенных.
На втором месте по популярности у выпускников оказалось медицинское направление. Стать врачами хотят 12% респондентов.
Далее в списке предпочтений идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты, передает RT.
Гуманитарный факультет и изучение иностранных языков планируют выбрать только 6 респондентов. А вот на физический и биологический факультеты в этом году пойдут только 5% и 4% соответственно.
Меньше всего школьников решились пойти в науку. На химический и исторический факультеты планируют поступать только по 3% опрошенных, а на географический и филологический еще меньше – только по 1%.
При этом 10% опрошенных выбрали вариант другое, в котором большинство указали педагогический факультет.
Также большинство участников опроса (88%) отметили, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на их намерение учиться и выбор будущей профессии.
Добавим, что ранее Роспотребнадзор уже объявил расписание ЕГЭ. Первыми в этом году школьники будут сдавать географию, литературу и информатику, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU