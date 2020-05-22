Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи

22 Май 2020 2020-05-22T13:20:55+03:00

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В Пакистане 22 мая разбился пассажирский самолет. ЧП произошло в портовом городе Карачи. По предварительным данным, самолет упал недалеко от взлетно-посадочной полосы. Причины ЧП и количество жертв пока не известны.

По данным местных СМИ, на борту находились 95 пассажиров. Аэробус PK 320 следовал из Лахора в Карачи, это был внутренний перелет. На место выехали спасатели. Из-за того, что самолет упал недалеко от города, дым видели многие жители. На улицах столпились люди.

- Самолет Пакистанских авиалиний разбился недалеко от аэропорта,- подтвердил в твиттер Халим Адил Шейх, центральный вице-президент PTI Лидер парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU