2020-05-22T16:11:06+03:00
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие

В соцсетях распространяют фото одного из спасенных [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие. В соцсетях распространяют фото одного из спасенных.В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие. В соцсетях распространяют фото одного из спасенных.
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В результате крушения самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» в Пакистане есть выжившие.

Как сообщает местная пакистанская газета «Доон», соцсетях распространяют фото одного из спасенных в результате авиакатастрофы. Утверждается, что это президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, который есть в списках тех, кто был на борту.

Напомним, авиакатастрофа произошла 22 мая. Самолет, следовавший по маршруту ЛахорКарачи, упал за несколько минут до посадки в жилом районе города вблизи международного аэропорта Карачи и повредил два жилых дома.

На борту лайнера находилось 107 человек, из них семь членов экипажа. Как писал сайт kp.ru, россиян среди пассажиров не было. По словам мэра Карачи Васим Ахтар, после крушения никто из находящихся на борту не выжил.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что рано говорить о возможной технической неисправности самолета, а все экипажи обучены тому, как справляться с аварийными посадками.

Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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