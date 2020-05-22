2020-05-22T15:23:49+03:00
Происшествия

Выживших после авиакатастрофы в Пакистане нет

На борту лайнера находилось более 100 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Выживших после авиакатастрофы в Пакистане нетВыживших после авиакатастрофы в Пакистане нетФото: Иван ВИСЛОВ
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После крушения самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» в Пакистане никто не выжил. Об этом сообщил мэр города Карачи, на жилые кварталы которого упал лайнер.

На борту рейса находилось PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи 107 человек, из них 51 мужчина, 31 женщина, девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. Как писал сайт kp.ru, россиян среди них не было.

Авиакатастрофа произошла за несколько минут до посадки – лайнер упал в жилом районе города вблизи международного аэропорта Карачи и повредил два жилых дома. На месте происшествия работают местные специалисты из службы спасения, во всех крупных медицинских учреждениям Карачи объявлен режим ЧС.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, о возможной технической неисправности самолета говорить преждевременно, а все пакистанские экипажи обучены тому, как справляться с аварийными посадками.

Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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