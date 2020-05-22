2020-05-22T15:21:15+03:00
Происшествия

Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане

На борту рейса находилось более 100 человек
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Кадр из видеозаписи с места крушенияКадр из видеозаписи с места крушения
Изменить размер текста:

Жителей России нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве РФ в Карачи.

Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение в жилом районе 22 мая, в пятнице. Предварительной версией о причине крушения стали технические проблемы. Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж сообщил диспетчеру, что шасси воздушного судна не открываются. После этого самолет сделал несколько кругов в воздухе. Диспетчер аэропорта потерял связь с экипажем судна за минуту до крушения.

В результате инцидента были повреждены два жилых дома. На борту рейса, который летел из Лахора в Карачи, находились более 100 человек. Количество жертв пока что неизвестно, на месте происшествия работают местные специалисты из службы спасения.

Из-за авиакатастрофы во всех крупных медицинских учреждениям Карачи объявлен режим ЧС. Люди заполнили дороги района, где упал самолет.

Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом
Выживших после авиакатастрофы в Пакистане нет
Голикова : Показатель смертности от коронавируса будет "серьезно" выше, чем в предыдущие месяцы
Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется
В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса
ЦБ озвучил, когда будет пик инфляции-2020
Житель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Венсан Кассель попал в аварию
В России предложили предоставить рассрочку бизнесу для возврата долгов
Стало известно, кто первым получит прививку от коронавируса
Предварительная причина падения самолета в Пакистане: шасси не открылось, самолет кружил вокруг аэропорта
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи
В США прожившие более 50 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Возврат налога самозанятым за 2019 год: принят закон
В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии
Назван самый легкий способ дезинфекции защитной маски
Госдума приняла закон о праве пассажиров на возврат денег за билеты
Депутаты увеличили пособия на детей для безработных