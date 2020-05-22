Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане

22 Май 2020 2020-05-22T15:21:15+03:00

На борту рейса находилось более 100 человек

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Жителей России нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве РФ в Карачи.

Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение в жилом районе 22 мая, в пятнице. Предварительной версией о причине крушения стали технические проблемы. Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж сообщил диспетчеру, что шасси воздушного судна не открываются. После этого самолет сделал несколько кругов в воздухе. Диспетчер аэропорта потерял связь с экипажем судна за минуту до крушения.

В результате инцидента были повреждены два жилых дома. На борту рейса, который летел из Лахора в Карачи, находились более 100 человек. Количество жертв пока что неизвестно, на месте происшествия работают местные специалисты из службы спасения.

Из-за авиакатастрофы во всех крупных медицинских учреждениям Карачи объявлен режим ЧС. Люди заполнили дороги района, где упал самолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780552" frameborder="0"></iframe> Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU