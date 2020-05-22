Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Жителей России нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве РФ в Карачи.
Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение в жилом районе 22 мая, в пятнице. Предварительной версией о причине крушения стали технические проблемы. Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж сообщил диспетчеру, что шасси воздушного судна не открываются. После этого самолет сделал несколько кругов в воздухе. Диспетчер аэропорта потерял связь с экипажем судна за минуту до крушения.
В результате инцидента были повреждены два жилых дома. На борту рейса, который летел из Лахора в Карачи, находились более 100 человек. Количество жертв пока что неизвестно, на месте происшествия работают местные специалисты из службы спасения.
Из-за авиакатастрофы во всех крупных медицинских учреждениям Карачи объявлен режим ЧС. Люди заполнили дороги района, где упал самолет.
Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.
ИСТОЧНИК KP.RU