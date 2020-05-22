Мария Захарова о жизни после пандемии: "Глобализация сломалась. Нужно подчинить"

22 Май 2020 2020-05-22T16:33:32+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поразмышляла, как изменился мир из-за пандемии, и каких изменений ждать в будущем, когда эпидемия пойдет на спад. В эфире Радио "Комсомольская правда" она признала, что ответ на этот вопрос ищут умы по всему миру: ученые, политологи, социологи. Ведь пандемия затронула многие сферы нашей жизни.

- Мир был выстроен на отсутствии преград, стимулировании контактов. Мир целостный и единый. Все ищут ответы на этот вопрос. Глобализация сломалась» - и вот теперь все думают, как ее подчинить,- сказала Мария Захарова.- То ощущение общности мирового пространства с которым мы жили - было великим достижением человечества.

Она сказала, что современный человек свободен от обязательств, например, не нужно ни у кого спрашивать разрешение, чтобы попасть из одной страны в другую - нужно только получить документы.

- Правда заключается в том, что ответа на этот вопрос, как изменится жизнь после пандемии, нет. Есть понимание того что мир был выстроен на отсутствии преград, мы не можем представить нашу жизнь без представления о мире без границ,- сказала официальный представитель МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU