Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях

22 Май 2020 2020-05-22T18:00:54+03:00

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Пандемия пандемией, а гулять людям уже очень хочется. Во многих европейских и американских городах власти пошли гражданам на встречу и разрешили гулять в парках.

Правда, и ограничительные меры никто не отменял, социальную дистанцию все же надо соблюдать. Чтобы помочь людям делать это, на газонах в парках нарисовали полутрометровые круги. То есть человек может спокойно гулять, сидеть на травке, главное - не заходить за чужой круг.

Парк в Роттердаме. Нидерланды.Фото: EAST NEWS

Такие нестандартные рисунки появились в парках Роттердама в Нидерландах, Нью-Йорка в США, Измира в Турции и других крупных городов.

Парк в Стамбуле, Турция.Фото: EAST NEWS

Надо сказать, что это далеко не единственный оригинальный способ заставить людей соблюдать дистанцию. Например, владельцы ресторана в Штате Мэриленд, США решили посадить людей в шины на колесиках. Приходя в заведение, гости получают специальное приспособление - двухметровые автомобильные камеры, которые крепятся на уровне пояса человека и устанавливаются на колесики. Так человек имеет возможность спокойно ходить по заведению, отдыхать, но не может приближаться к кому-либо ближе, чем на два метра.

Напомним, многие страны уже начали снимать карантинные ограничения и выходить из ситуации с пандемией. Во Франции, например, для граждан открыли пляжи. На них, правда, пока нельзя загорать, зато разрешено гулять.

"Домино Парк" в Нью-Йорке.Фото: EAST NEWS

Жители Нью-Йорка теперь также могут прогуляться по побережью. Кроме того, у них есть возможность погреться на травке в специально нарисованных кругах.

ИСТОЧНИК KP.RU