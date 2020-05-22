В Латвии ворона помогла медлительному ежику перейти через дорогу

22 Май 2020 2020-05-22T17:56:44+03:00

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Жители города Огре в Латвии стали очевидцами крайне забавной и умилительной сцены, которая 22 мая развернулась на проезжей части дороги. Ворона, заметив медленно передвигающегося прямо под колесами машин ежа, решила оказать животному помощь. Об инциденте рассказал телеканал «Мир 24».

Ежик пытался перейти через проезжую часть, но из-за своей медлительности подвергал свою жизнь серьезной опасности. Внимательные водители заметили животное, остановили машины, чтобы его пропустить, и стали свидетелями милой сцены: дорожная ситуация, судя по всему, обеспокоила местную ворону с высоким уровнем социальной ответственности.

Она решила помочь ежу, чтобы не оставлять его в опасности, и стала подталкивать колючего пешехода к обочине. В итоге ежик благополучно перешел дорогу, а водители и ворона смогли спокойно отправиться дальше по своим делам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780647" frameborder="0"></iframe> В Латвии ворона помогла ежу перейти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU