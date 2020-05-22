2020-05-22T17:56:44+03:00
Дом. Семья

В Латвии ворона помогла медлительному ежику перейти через дорогу

Очевидцы сняли милый поступок заботливой птицы на камеру [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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В Латвии ворона помогла медлительному ежику перейти через дорогуВ Латвии ворона помогла медлительному ежику перейти через дорогуФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители города Огре в Латвии стали очевидцами крайне забавной и умилительной сцены, которая 22 мая развернулась на проезжей части дороги. Ворона, заметив медленно передвигающегося прямо под колесами машин ежа, решила оказать животному помощь. Об инциденте рассказал телеканал «Мир 24».

Ежик пытался перейти через проезжую часть, но из-за своей медлительности подвергал свою жизнь серьезной опасности. Внимательные водители заметили животное, остановили машины, чтобы его пропустить, и стали свидетелями милой сцены: дорожная ситуация, судя по всему, обеспокоила местную ворону с высоким уровнем социальной ответственности.

Она решила помочь ежу, чтобы не оставлять его в опасности, и стала подталкивать колючего пешехода к обочине. В итоге ежик благополучно перешел дорогу, а водители и ворона смогли спокойно отправиться дальше по своим делам.

В Латвии ворона помогла ежу перейти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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