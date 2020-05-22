Директор футбольного клуба «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

22 Май 2020 2020-05-22T20:03:37+03:00

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Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.

В разговоре с РБК гендиректор «Ахмат» сообщил, что главы республики находится в Чечне и не испытывает никаких проблем со здоровьем

«Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался (…) У него все хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы», - сказал Ахмед Айдамиров, комментируя сообщения о госпитализации Рамзана Кадырова.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что глава Чечни находится под медицинским наблюдением в одной из больниц Москвы из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Официального подтверждения данной информации не поступало.

По последним данным, в республике Чечня за время пандемии зарегистрировали 1 046 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 643 пациентов уже выздоровели, жертвами инфекции стали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU