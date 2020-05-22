2020-05-22T23:54:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса умерли еще 67 пациентов

Общее число жертв болезни составляет 1 934 человека
Юлия КЕКОВА
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В Москве от коронавируса умерли еще 67 пациентовВ Москве от коронавируса умерли еще 67 пациентовФото: REUTERS
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В Москве за сутки скончались еще 67 человек с подтвержденными врачами диагнозом коронавирусная инфекция.

Теперь общее количество жертв болезни в столице увеличилось до 1 934 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же в России по данным официального портала стопкоронавирус.рф от инфекции умерли более 3 тысяч человек. На данный момент общее число зараженных составляет 223 374 человека, количество инфицированных на территории РФ с начала выявления первых больных увеличилось до 326 448 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране постепенно наблюдается улучшение ситуации с covid-19. В некоторых регионах уже приступили к первому этапу снятия ограничительных мер, опубликованных Роспотребнадзором.

Напомним, в России разрабатывают 47 вакцин от коронавирусной инфекции. Анна Попова рассказала, кому сыворотка необходима в первую очередь. По ее мнению, нужнее всего препарат для людей, которые входят в группу риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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