Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров заявил, что считает принятый закон о праве пострадавших от пандемии коронавируса компаний расторгать договор аренды без штрафных санкций позволит сохранить крупных ретейлеров в торговых центрах страны.
Ранее, в пятницу, 22 мая, стало известно, что Государственная дума на заседании приняла в третьем чтении закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.
Уточняется, что теперь такое право возникает в случае отказа арендодателей от снижения платы. Кроме того, обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.
Ранее из-за законопроекта у арендаторов и арендодателей возникали спорные ситуации.
- Мы рады, что закон не принят в том варианте, в котором предлагался, и законодатели ограничились малым и средним бизнесами. Это составляет порядка 20-30% от каждого торгового центра в России, пояснил Шакиров ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU