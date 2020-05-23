2020-05-23T03:40:45+03:00
Экономика

Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России

Специалисты отмечают, что эта мера позволит части предпринимателей избежать личного банкротства
Юлия КЕКОВА
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах РоссииЭксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров заявил, что считает принятый закон о праве пострадавших от пандемии коронавируса компаний расторгать договор аренды без штрафных санкций позволит сохранить крупных ретейлеров в торговых центрах страны.

Ранее, в пятницу, 22 мая, стало известно, что Государственная дума на заседании приняла в третьем чтении закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.

Уточняется, что теперь такое право возникает в случае отказа арендодателей от снижения платы. Кроме того, обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.

Ранее из-за законопроекта у арендаторов и арендодателей возникали спорные ситуации.

- Мы рады, что закон не принят в том варианте, в котором предлагался, и законодатели ограничились малым и средним бизнесами. Это составляет порядка 20-30% от каждого торгового центра в России, пояснил Шакиров ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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