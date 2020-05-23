Посольство России раскритиковало США за попытки выявить "внешнего врага"

23 Май 2020 2020-05-23T05:13:01+03:00

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Российское посольство в США раскритиковало Соединенные Штаты за попытки найти "внешнего врага".

В заявлении посольства России сообщается, что грант госдепа в 250 тысяч долларов на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения" говорит о том, что США проводят деструктивную работу, вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общемировой проблемы - пандемии коронавируса.

Ранее, 21 мая, госдепартамент США опубликовал информацию о гранте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы распространяют дезинформацию для увеличения своего влияния среди стран альянса и Евросоюза, в надежде максимально дестабилизировать их во время пандемии.

Тем временем, и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России. Позиция Штатов ни что иное, как домыслы и обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU