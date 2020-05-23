2020-05-23T06:31:40+03:00
В мире

Трамп объяснил, почему начал принимать гидроксихлорохин

Американский лидер прошел целый курс этого препарата
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он начал принимать противомалярийный препарат "гидроксихлорохин".

По словам главы государства, вера в действенность этого средства проснулась в нем после выявления у двух сотрудников Белого дома коронавирусной инфекции.

- Я настолько верю в него, что пропил целый курс этого препарата потому, что у двух людей из Белого дома анализы на covid-19 дали положительный результат. Я подумал, что, возможно, было бы неплохо пройти курс в качестве предупреждающих болезнь мер, - рассказал Трамп, пишет ТАСС.

Американский лидер уточнил, что принимал препарат на протяжении двух недель.

Напомним, ранее Трамп заявил, что намерен перестать принимать противомалярийный препарат "гидроксихлорохин". Специалисты страны считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с covid-19 на данный момент не доказана, а сам препарат не исключено, что может причинить вред организму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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