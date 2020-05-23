2020-05-23T08:41:38+03:00
Политика

Украинская делегация не явилась на заседание Совбеза ООН по Крыму

Заседание инициировано российской стороной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Встреча прошла в качестве продолжения заседания 6 мартаВстреча прошла в качестве продолжения заседания 6 мартаФото: REUTERS
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Представители Украины отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму. В постпредставительстве РФ сообщили, что встреча инициирована российской стороной как продолжение диалога, начатого 6 марта. Тогда встречу организовывали представители западных стран, они отказались давать слово крымчанам.

В России, чтобы исправить это, предложили провести еще одно заседание "формуле Арриа".

- Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая, хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись. Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму,- сказано в заявлении российского постпредставительства.

Ранее представитель офиса Зеленского заявил о неготовности Украины принять Крым, даже если полуостров вернется. Крым может быть тем самым рычагом давления на Европу и США, от которых украинские власти хотят получить помощь, в том числе финансовую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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