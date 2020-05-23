2020-05-23T09:28:10+03:00
Общество

Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"

Причиной финансовых проблем стала пандемия коронавирусу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Минэкономразвития считают, что вернуться к докризисным показателям Россия сможет в первом квартале 2021 годаВ Минэкономразвития считают, что вернуться к докризисным показателям Россия сможет в первом квартале 2021 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Аналитики из Boston Consulting Group оценили, как изменится экономическая ситуация в России в ближайшие годы. Изменения уже начались, причиной их стала пандемия коронавируса. Некоторые компании не смогли пережить временное закрытие, началось сокращение штата. Все это дало повод ряду экономистов говорить о возможном повторении ситуации, как в 90-е.

- Места для более жесткого сценария с условным названием "Вторые 90-е" мы пока не видим, для этого нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе, - сказано в исследовании BCG, которое приводит "Российская газета".

Аналитики спрогнозировали три варианта развития событий. Первый - самый оптимистичный сценарий, ему дали название "Отскок". Падение ВВП будет в пределах 4-6 процентов. События могут разиваться по такому сценарию, если в России победят коронавирус в течение двух месяцев.

Ранее глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что V-образного восстановления экономики, когда после резкого спада будет такой же быстрый подъем, ждать не стоит. Возвращаться к докризисным показателям будут долго, достигнуть цели получится не раньше первого квартала 2021 года.

Второй прогноз получил название "Тяни-толкай" с уровнем падения ВВП 7-10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3831 пациентов
Самолеты Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном
"Может снижать риск обострений: Врач-пульмонолог объяснил, как коронавирус взаимодействует с астмой
Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"
"Ты больной?": Американская телеведущая оскорбила Трампа в прямом эфире
В Сергиевом Посаде сгорела большая деревянная церковь
Украинская делегация не явилась на заседание Совбеза ООН по Крыму
Опубликован новый трейлер фильма "Довод": главному герою раскрыли ключевое слово
В США обсуждали проведение первого за 30 лет ядерного испытания
Больше 650 добровольцев поучаствуют в испытаниях "Фавипиравира"
Бразилия обошла Россию по числу зараженных коронавирусом
В Китае впервые за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава оценила возможный масштаб второй волны коронавируса
Последние новости на утро 23 мая 2020: в Подмосковье сняли режим пропусков
Трамп объяснил, почему начал принимать гидроксихлорохин
Ученые обнаружили "гены стройности"
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: отмена пропусков и виртуальный последний звонок для школьников
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 мая 2020 года составило 31 807 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 23 мая 2020 года возросло до 1 934 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 23 мая 2020: эксперты подсчитали миллиардные убытки столицы от инфекции
Число заболевших коронавирусом в Москве на 23 мая 2020 года составило 158 207 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 мая 2020 года возросло до 43 582 человек
Ученые назвали способ избежать болезней сердца
Посольство России раскритиковало США за попытки выявить "внешнего врага"
Генетик рассказал о мутации коронавируса