Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"

23 Май 2020 2020-05-23T09:28:10+03:00

В Минэкономразвития считают, что вернуться к докризисным показателям Россия сможет в первом квартале 2021 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Аналитики из Boston Consulting Group оценили, как изменится экономическая ситуация в России в ближайшие годы. Изменения уже начались, причиной их стала пандемия коронавируса. Некоторые компании не смогли пережить временное закрытие, началось сокращение штата. Все это дало повод ряду экономистов говорить о возможном повторении ситуации, как в 90-е.

- Места для более жесткого сценария с условным названием "Вторые 90-е" мы пока не видим, для этого нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе, - сказано в исследовании BCG, которое приводит "Российская газета".

Аналитики спрогнозировали три варианта развития событий. Первый - самый оптимистичный сценарий, ему дали название "Отскок". Падение ВВП будет в пределах 4-6 процентов. События могут разиваться по такому сценарию, если в России победят коронавирус в течение двух месяцев.

Ранее глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что V-образного восстановления экономики, когда после резкого спада будет такой же быстрый подъем, ждать не стоит. Возвращаться к докризисным показателям будут долго, достигнуть цели получится не раньше первого квартала 2021 года.

Второй прогноз получил название "Тяни-толкай" с уровнем падения ВВП 7-10%.

ИСТОЧНИК KP.RU