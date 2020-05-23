Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"
Аналитики из Boston Consulting Group оценили, как изменится экономическая ситуация в России в ближайшие годы. Изменения уже начались, причиной их стала пандемия коронавируса. Некоторые компании не смогли пережить временное закрытие, началось сокращение штата. Все это дало повод ряду экономистов говорить о возможном повторении ситуации, как в 90-е.
- Места для более жесткого сценария с условным названием "Вторые 90-е" мы пока не видим, для этого нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе, - сказано в исследовании BCG, которое приводит "Российская газета".
Аналитики спрогнозировали три варианта развития событий. Первый - самый оптимистичный сценарий, ему дали название "Отскок". Падение ВВП будет в пределах 4-6 процентов. События могут разиваться по такому сценарию, если в России победят коронавирус в течение двух месяцев.
Ранее глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что V-образного восстановления экономики, когда после резкого спада будет такой же быстрый подъем, ждать не стоит. Возвращаться к докризисным показателям будут долго, достигнуть цели получится не раньше первого квартала 2021 года.
Второй прогноз получил название "Тяни-толкай" с уровнем падения ВВП 7-10%.
ИСТОЧНИК KP.RU