В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид

23 Май 2020 2020-05-23T11:35:03+03:00

Последней фотографией в ее инстаграм стал снимок в самолете

Изменить размер текста: A A

Пакистанская модель Зара Абид была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи. Пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы. Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем 100 людьми на борту, упал на жилые дома.

Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло.

- Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе сегодня,- написала в твиттер дизайнер Хадиджа Шах.

Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.

У Зары Абид в инстаграм 80 тысяч подписчиков. По иронии судьбы, ее последнее фото в соцсети сделано в самолете. Это не тот самый рухнувший лайнер, а постановочная модельная съемка, но подписчики увидели в этом знак. Это фото Зара подписала:

- Лети высоко. Это хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780548" frameborder="0"></iframe> Самолет разбился в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU