2020-05-23T11:35:03+03:00
В мире

В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид

Последней фотографией в ее инстаграм стал снимок в самолете
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Брат модели отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать сеструБрат модели отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать сеструФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Пакистанская модель Зара Абид была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи. Пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы. Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем 100 людьми на борту, упал на жилые дома.

Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло.

- Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе сегодня,- написала в твиттер дизайнер Хадиджа Шах.

Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.

У Зары Абид в инстаграм 80 тысяч подписчиков. По иронии судьбы, ее последнее фото в соцсети сделано в самолете. Это не тот самый рухнувший лайнер, а постановочная модельная съемка, но подписчики увидели в этом знак. Это фото Зара подписала:

- Лети высоко. Это хорошо.

Самолет разбился в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид
Союзники из НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу
В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек
Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом
Директор центра Гамалеи проверил на себе экспериментальную вакцину от коронавируса
Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей
Крупнейший сервис аренды автомобилей Hertz обанкротился из-за пандемии
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3831 пациентов
Самолеты Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном
"Может снижать риск обострений: Врач-пульмонолог объяснил, как коронавирус взаимодействует с астмой
Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"
"Ты больной?": Американская телеведущая оскорбила Трампа в прямом эфире