В полиции Москвы проверяют сообщение о захвате заложников в банке

23 Май 2020 2020-05-23T14:28:17+03:00

Изначальная информация была о том, что в одном из отделений находятся преступники

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Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы. Как сообщил источник РИА Новости, речь идет об отделении на Земляном валу. В помещении находятся несколько сотрудников, которых не выпускают. По сигналу тревожной кнопки, которую нажали сотрудники, к месту выехала охрана.

Захватчик угрожает взрывом. Он не озвучил прибывшим к место спеслужбам и полиции своих требований.

По данным "Интерфакса", мужчина, который взял людей в заложники, зашел в банк, как обычный посетитель.

- В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников,- сказал источник.

С захватчиком пытаются вести переговоры, договориться отпустить людей.

Захват заложников в банке в Москве: онлайн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780772" frameborder="0"></iframe> В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.

ИСТОЧНИК KP.RU