В полиции Москвы проверяют сообщение о захвате заложников в банке
Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы. Как сообщил источник РИА Новости, речь идет об отделении на Земляном валу. В помещении находятся несколько сотрудников, которых не выпускают. По сигналу тревожной кнопки, которую нажали сотрудники, к месту выехала охрана.
Захватчик угрожает взрывом. Он не озвучил прибывшим к место спеслужбам и полиции своих требований.
По данным "Интерфакса", мужчина, который взял людей в заложники, зашел в банк, как обычный посетитель.
- В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников,- сказал источник.
С захватчиком пытаются вести переговоры, договориться отпустить людей.
Захват заложников в банке в Москве: онлайн.
В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.
ИСТОЧНИК KP.RU