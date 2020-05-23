Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языка

23 Май 2020 2020-05-23T20:56:14+03:00

Основатель компании SpaceX ответил на Twitter на мем «Как тебе такое, Илон Маск?»

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Основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в очередной раз на русском языке ответил в Twitter на мем «Как тебе такое, Илон Маск?». В этот раз бизнесмен признался в любви к звучанию русского языка

«Мне очень нравится звучание русского языка», - написал он в ответ на сообщение пользователя Twitter под ником coollstranger. В итоге Маск получил множество сообщений в ответ на свой твит.

Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языкаФото: Twitter.com

«Когда познаете русский-матерный - понравится ещё больше», - отметил один из пользователей.

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Еще один пользователь попросил доказательств. «Ну что Илон какие твои доказательства? Сможешь как Арни, ну или как Тони Старк?», - ответил он на сообщение Маска.

Нашелся и тот, кто напомнил и об украинском языке ничем не хуже. «Украинский язык самый мелодичный в мире», - утверждает пользователь.

Напомним, это уже не первый раз, когда Маск на русском языке отвечает на твит из России. Так, в прошлом году россиянка, усомнившись, что «Роскосмос» поздравит SpaceX с успешной стыковкой космического корабля Dragon-2 с МКС, решила сама поздравить изобретателя от имени всех россиян. В ответ же бизнесмен написал: «Спасибо за добрые слова!»

ИСТОЧНИК KP.RU