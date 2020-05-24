Синоптики назвали аномальными майские холода в Москве

24 Май 2020 2020-05-24T02:41:27+03:00

Температура в столице больше чем на месяц отстает от средних значений

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Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Гидрометцентр России.

«Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на 7 градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в +10 градусов», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU