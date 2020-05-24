2020-05-24T07:33:49+03:00
Политика

Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Агентство ранее опубликовало материал, в котором занизило уровень доверия к президенту
Ксения АНУФРИЕВА
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Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге ПутинаРоссийское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге ПутинаФото: REUTERS
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Российское посольство в Соединенных Штатах призвало редакцию агентства Bloomberg принести извинения за материал с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина в России. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано дипломатами в соцсети Facebook.

- Создается впечатление, что статьи в данном агентстве пишут для продвижения фейков, дезинформирующих графиков и формирования устойчивых ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в РФ. В этот раз объектом махинаций стал уровень доверия Владимира Путина, - написали представители посольства.

Дипломаты объяснили, что в публикации Bloomberg "со ссылкой на данные ВЦИОМ выстроен график, по которому рейтинг президента составляет 27 процентов".

- Редакция издания демонстрирует полное неуважение к своим читателям. Наверное, они надеются, что никто не будет смотреть первоисточник информации и проверять реальный рейтинг, который составляет 67,9%, - отметили в российском посольстве.

Дипломаты выразили надежду на дальнейшую порядочность редакции, проявление журналистами профессионализма и объективности.

- Рассчитываем, что они в скором времени опубликуют настоящие показатели доверия и принесут извинения своей аудитории за очередную дезинформацию, - добавили представители России в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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