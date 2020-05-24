2020-05-24T13:50:35+03:00
Политика

Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"

Губернатор Калининградской области назвал позицию американского политика поверхностной
Ксения АНУФРИЕВА
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Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил слова советника президента США Роберта О’Брайена, назвавшего регион "ножом в сердце Европы". Свой комментарий к заявлению глава субъекта озвучил в интервью РБК.

Напомним, ранее американский дипломат заявил, что географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым и туристическим центров в Европе. Вместо это «русские превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами». Алиханов назвал позицию администрации американского главы поверхностной.

- Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает, - сказал губернатор Калининградской области.

По мнению Алиханова, оценка американского дипломата ситуации с туризмом в Калининградской области также далека от реального положения дел. Губернатор подчеркнул, что до пандемии коронавируса турпоток в Калининградской области ежегодно рос на 17-20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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