Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"

24 Май 2020 2020-05-24T13:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил слова советника президента США Роберта О’Брайена, назвавшего регион "ножом в сердце Европы". Свой комментарий к заявлению глава субъекта озвучил в интервью РБК.

Напомним, ранее американский дипломат заявил, что географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым и туристическим центров в Европе. Вместо это «русские превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами». Алиханов назвал позицию администрации американского главы поверхностной.

- Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает, - сказал губернатор Калининградской области.

По мнению Алиханова, оценка американского дипломата ситуации с туризмом в Калининградской области также далека от реального положения дел. Губернатор подчеркнул, что до пандемии коронавируса турпоток в Калининградской области ежегодно рос на 17-20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU