«РИА Новости» поздравили «Комсомольскую Правду» с юбилеем

24 Май 2020 2020-05-24T14:58:45+03:00

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Сегодня, 24 мая, «Комсомольская правда» отмечает долгожданный юбилей. Одно из крупнейших информационных агентств мира «РИА Новости» поздравило издательский дом с 95-летием, разместив поздравление на своем медиафасаде.

- Мы вас поздравляем, коллеги! Вы всегда пишите о том, что действительно волнует страну. Мы вами восхищаемся, ценим и дорожим, - отмечается в сообщении «РИА Новости» на экране здания.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» от души благодарит своих коллег за приятные слова и искренние поздравления. Издание и дальше будет радовать вас самыми свежими новостями и интересными материалами.

Ровно 95 лет назад, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда» - теперь уже легендарного, по-настоящему народного издания. Российский президент Владимир Путин также поздравил редакцию, отметив, что читатели высоко ценят фирменный стиль газеты.

Напомним, что 25 мая в Москве и 26 мая по всей России вы сможете купить уникальный специальный юбилейный выпуск «Комсомолки», в котором мы собрали лучшие материалы за почти вековую историю издания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780860" frameborder="0"></iframe> Поздравление РИА-Новостей Комсомольской Правды с юбилеем.

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ИСТОЧНИК KP.RU