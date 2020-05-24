2020-05-24T14:58:45+03:00
Общество

«РИА Новости» поздравили «Комсомольскую Правду» с юбилеем

Трогательное послание от наших коллег появилось на медиафасаде здания [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Трогательное послание от наших коллег появилось на медиафасаде зданияТрогательное послание от наших коллег появилось на медиафасаде здания
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Сегодня, 24 мая, «Комсомольская правда» отмечает долгожданный юбилей. Одно из крупнейших информационных агентств мира «РИА Новости» поздравило издательский дом с 95-летием, разместив поздравление на своем медиафасаде.

- Мы вас поздравляем, коллеги! Вы всегда пишите о том, что действительно волнует страну. Мы вами восхищаемся, ценим и дорожим, - отмечается в сообщении «РИА Новости» на экране здания.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» от души благодарит своих коллег за приятные слова и искренние поздравления. Издание и дальше будет радовать вас самыми свежими новостями и интересными материалами.

Ровно 95 лет назад, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда» - теперь уже легендарного, по-настоящему народного издания. Российский президент Владимир Путин также поздравил редакцию, отметив, что читатели высоко ценят фирменный стиль газеты.

Напомним, что 25 мая в Москве и 26 мая по всей России вы сможете купить уникальный специальный юбилейный выпуск «Комсомолки», в котором мы собрали лучшие материалы за почти вековую историю издания.

Поздравление РИА-Новостей Комсомольской Правды с юбилеем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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