Губернатор Краснодарского края поздравил "Комсомольскую правду" с юбилеем

24 Май 2020 2020-05-24T15:45:53+03:00

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал крепкого здоровья и успехов в работе всему коллективу "Комсомольской правды" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил генерального директора Владимира Сунгоркина "Комсомольской правды" с юбилеем газеты, прислав ему правительственную телеграмму. 24 мая газете исполнилось 95 лет.

- От всей души поздравляю вас и весь коллектив редакции с 95-летием газеты Комсомольская правда! За эти годы из молодёжного издания Комсомолка выросла в крупнейший в России медиахолдинг со своим неповторимым стилем, командой ярких, первоклассных журналистов, свежим взглядом на происходящие события, - сказано в поздравлении губернатора.

Вениамин Кондратьев также пожелал главному редактору "Комсомолськой правды" и всему коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе.

- Во многом благодаря вам на Кубани и в России создана открытая информационная среда, широко обсуждаются существующие проблемы и их решения. Пишите и впредь смело, талантливо, ярко! - также пожелал губернатор Кондратьев.

"Комсомольскую правду" также поздравили с 95-летием президент России Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU