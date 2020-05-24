2020-05-24T15:45:53+03:00
Общество

Губернатор Краснодарского края поздравил "Комсомольскую правду" с юбилеем

Вениамин Кондратьев прислал поздравительную телеграмму главному редактору "КП" Владимиру Сунгоркину
Ася КУЗНЕЦОВА
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал крепкого здоровья и успехов в работе всему коллективу "Комсомольской правды"Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал крепкого здоровья и успехов в работе всему коллективу "Комсомольской правды"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил генерального директора Владимира Сунгоркина "Комсомольской правды" с юбилеем газеты, прислав ему правительственную телеграмму. 24 мая газете исполнилось 95 лет.

- От всей души поздравляю вас и весь коллектив редакции с 95-летием газеты Комсомольская правда! За эти годы из молодёжного издания Комсомолка выросла в крупнейший в России медиахолдинг со своим неповторимым стилем, командой ярких, первоклассных журналистов, свежим взглядом на происходящие события, - сказано в поздравлении губернатора.

Вениамин Кондратьев также пожелал главному редактору "Комсомолськой правды" и всему коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе.

- Во многом благодаря вам на Кубани и в России создана открытая информационная среда, широко обсуждаются существующие проблемы и их решения. Пишите и впредь смело, талантливо, ярко! - также пожелал губернатор Кондратьев.

"Комсомольскую правду" также поздравили с 95-летием президент России Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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