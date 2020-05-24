2020-05-24T09:00:29+03:00
Политика

Владимир Путин - «КП»: Ваши читатели ценят фирменный стиль любимой «Комсомолки»

Президент России поздравил редакцию с юбилеем
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин признавался, что читает «Комсомольскую правду» каждое утро. Он не раз приезжал в редакцию, а его фраза «Еду на работу - читаю «Комсомолку» стала крылатой.

Президент России, не оставшись в стороне от юбилея любимой газеты, прислал в редакцию поздравление.

В телеграмме главы государства говорится:

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательный юбилеем - 95-летием выхода первого номера «Комсомольской правды».

За минувшее время легендарная «Комсомолка» прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, непревзойденные мэтры репортажа и публицистики. И конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников «Комсомольской правды», которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них - не вернулись домой.

Важно, что нынешний коллектив газеты бережет и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиа-рынке. И потому ваши читатели высоко ценят фирменный, всегда узнаваемый стиль любимой «Комсомолки».

Президент России поздравил редакцию с юбилеем

Президент России поздравил редакцию с юбилеем

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

В.Путин»

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Наша газета всегда была с народом и жила его интересами. Я могу говорить об этом, потому что работаю в «КП» почти половину ее истории - с июня 1975 года. О чем мы писали тогда? Про то, что не можем заполнить прилавки нормальными товарами. На великих стройках коммунизма не хватает школ, бань и детских садов! И что под угрозой священное море - Байкал. И о вечных бюрократах, которые… (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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