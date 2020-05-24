2020-05-24T09:04:48+03:00
Общество

Михаил Мишустин: «Комсомолка» всегда была центром притяжения для ярких и талантливых людей

Премьер поздравил «КП» с юбилеем
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер Михаил Мишустин прислал в «Комсомолку» поздравительную телеграмму по случаю 95-летия газеты.

- Уважаемые друзья! - обратился премьер к коллективу «Комсомолки», а также к миллионам наших читателей. - История легендарной «Комсомолки» - это история нашей страны, ее знаковых событий, сложных поворотов, больших побед и достижений. «КП» всегда была центром притяжения для ярких и талантливых людей.

Премьер напомнил, что сотрудниками газеты были выдающиеся поэты и писатели, блистательные журналисты. На страницах «Комсомолки» увидели свет стихи Владимира Маяковского и Евгения Евтушенко, впервые опубликован роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Здесь печатались военные очерки Аркадия Гайдара и научные статьи Константина Циолковского, яркие материалы Инны Руденко, Юрия Роста, Василия Пескова, Валерия Аграновского. Издание стало первым, кто написал о полете Юрия Гагарина в космос.

Премьер отметил, что сегодня «КП» - это крупнейший медиахолдинг, который активно развивается, внедряет в работу мультимедийные технологии.

- В редакции «Комсомолки», как и прежде, работают замечательные публицисты, редакторы, корреспонденты, которые сохраняют традиции известных литераторов и вместе с тем отрыты новым идеям, интересным проектам. Вы талантливо рассказываете о самых разных событиях, происходящих в стране и мире. В своих материалах поднимаете острые темы, ведете открытый диалог с аудиторией, отвечаете на жизненно важные вопросы, - отметил Михаил Мишустин, пожелав коллективу «Комсомолки» творческих удач.

Премьер поздравил «КП» с юбилеем

Премьер поздравил «КП» с юбилеем

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ИСТОЧНИК KP.RU

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