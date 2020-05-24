В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T18:40:09+03:00

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей Фото: REUTERS

В Минздраве объяснили, как их назначают

Изменить размер текста: A A

В России начали производить страховые выплаты медицинским работникам, которые работали с пациентами, заражёнными коронавирусом, и заболели сами, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

- Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования, - сказано в сообщении Минздрава.

В ведомстве также объяснили, что при заражении врача коронавирусом во время работы, медицинская организация, которая заражение обнаружила, должна сообщить об этом работодателю врача и Фонду социального страхования России (ФСС). Тогда работодатель создаёт комиссию по расследованию обстоятельств заражения врача. Она должна будет проверить, заразился ли врач на работе.

- Работа комиссии должна продолжаться не более суток. Расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырёх дней, - отметили в Министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU