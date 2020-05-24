2020-05-24T20:41:07+03:00
Происшествия

Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы

На территории ЖК "Ясный" произошла перестрелка, трое задержаны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Один человек ранен в перестрелке в ЖК "Ясный"Один человек ранен в перестрелке в ЖК "Ясный"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Следственный комитет России сообщил об одном пострадавшем в перестрелке на территории жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.

Напомним, сайт KP.RU сообщал, что вечером 24 мая неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы, в том числе из автоматов.

Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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