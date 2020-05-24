Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
На территории ЖК "Ясный" произошла перестрелка, трое задержаны
Один человек ранен в перестрелке в ЖК "Ясный"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
Следственный комитет России сообщил об одном пострадавшем в перестрелке на территории жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.
Напомним, сайт KP.RU сообщал, что вечером 24 мая неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы, в том числе из автоматов.
Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе.
ИСТОЧНИК KP.RU