2020-05-25T02:51:34+03:00
Происшествия

Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве

Неизвестные открыли стрельбу из автомата на парковке и во дворе жилого комплекса «Ясный»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматовВ Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматовФото: принтскрин видео.
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В Интернете появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве, где неизвестные открыли огонь из автоматов. Этот момент запечатлела камера уличного видеонаблюдения, запись изучают следователи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 24 мая, неизвестные открыли стрельбу из автомата на парковке и во дворе жилого комплекса «Ясный», в результате один мужчина получил ранения. Пострадавший, который не имел никакого отношения к произошедшему, доставлен в больницу.

По предварительным данным, в конфликте участвовали восемь человек на нескольких машинах, все сразу скрылись с места происшествия, в городе объявили план «Перехват».

Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе, все оказались приезжими из Оренбурга. Позже в Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России: «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».

Побег участников перестрелки на юге Москвы попал на видео.

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На Каширском шоссе в Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов

В Сети появилось видео, снятое из окна многоэтажки на Каширском шоссе, где произошла перестрелка. Его содержание напоминает съемки русского боевика «а-ля 90-е» (подробности).

КАК ЭТО БЫЛО

Очевидцы стрельбы в ЖК «Ясный» : «90-е вернулись, у них был автомат Калашникова»

Жители ЖК «Ясный» из своих окон наблюдали картину, схожую с боевиками. На узкой дороге нос к носу встретились внедорожник «Инфинити» и «Тойота Камри» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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