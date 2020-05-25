25 Май 2020 2020-05-25T02:51:34+03:00

В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов Фото: принтскрин видео.

Неизвестные открыли стрельбу из автомата на парковке и во дворе жилого комплекса «Ясный»

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В Интернете появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве, где неизвестные открыли огонь из автоматов. Этот момент запечатлела камера уличного видеонаблюдения, запись изучают следователи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 24 мая, неизвестные открыли стрельбу из автомата на парковке и во дворе жилого комплекса «Ясный», в результате один мужчина получил ранения. Пострадавший, который не имел никакого отношения к произошедшему, доставлен в больницу.

По предварительным данным, в конфликте участвовали восемь человек на нескольких машинах, все сразу скрылись с места происшествия, в городе объявили план «Перехват».

Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе, все оказались приезжими из Оренбурга. Позже в Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России: «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/780958" frameborder="0"></iframe> Побег участников перестрелки на юге Москвы попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU