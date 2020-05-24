2020-05-24T20:45:10+03:00
Происшествия

Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали

Один человек ранен
Анастасия ВАРДАНЯНАся КУЗНЕЦОВА
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На юге Москвы неизвестные открыли стрельбуНа юге Москвы неизвестные открыли стрельбуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Троих предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы задержали, сообщил источник KP.RU.

Эту информацию подтвердили в полиции.

Следы от пуль на месте перестрелки.

Перестрелка началась как дорожный конфликт.

Напомним, что ранее сообщалось о стрельбе на территории жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.

После перестрелки в Москве объявили план "Перехват". На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники полиции и Росгвардии.

Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Сайт KP.RU также сообщил об одном пострадавшем в перестрелке.

Cтрельба на юге Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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