Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали

24 Май 2020 2020-05-24T20:45:10+03:00

Один человек ранен

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Троих предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы задержали, сообщил источник KP.RU.

Эту информацию подтвердили в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780929" frameborder="0"></iframe> Следы от пуль на месте перестрелки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780925" frameborder="0"></iframe> Перестрелка началась как дорожный конфликт.

Напомним, что ранее сообщалось о стрельбе на территории жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.

После перестрелки в Москве объявили план "Перехват". На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники полиции и Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780927" frameborder="0"></iframe> Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Сайт KP.RU также сообщил об одном пострадавшем в перестрелке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780924" frameborder="0"></iframe> Cтрельба на юге Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU