Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
Троих предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы задержали, сообщил источник KP.RU.
Эту информацию подтвердили в полиции.
Следы от пуль на месте перестрелки.
Перестрелка началась как дорожный конфликт.
Напомним, что ранее сообщалось о стрельбе на территории жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.
После перестрелки в Москве объявили план "Перехват". На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники полиции и Росгвардии.
Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.
Сайт KP.RU также сообщил об одном пострадавшем в перестрелке.
Cтрельба на юге Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU