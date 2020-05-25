2020-05-25T08:04:54+03:00
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

В мае Россия вышла на плато по заболеваемости
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лео БокерияЛео БокерияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России.

Напомним, в мае Россия вышла на плато - это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кривая заболеваемости перестала расти. Бокерия считает, что до нуля эта кривая на графике дойдет в ближайшие три месяца.

- Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим,- сказал он в интервью РИА Новости.

Россия на третье месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Ранее мы были на втором месте, теперь в антилидерах США и Бразилия. Американский президент Дональд Трамп закрыл въезд в страну всем иностранцам, которые едут из Бразилии в США. Министерство здравоохранения Бразилии заявило CNN, что это решение не подорвет сотрудничество между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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